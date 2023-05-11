У Холодногірському районі ліквідували складну аварію на водоводі
Бригади Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» напередодні усунули шість аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів.
Зокрема, у Холодногірському районі ремонтники провели комплекс відновлювальних робіт на водоводі діаметром 800 мм біля авторинку «Лоск». Як повідомив начальник районної служби Олександр Сірко, цей трубопровід забезпечує водопостачання селищ Подвірки, Солоницівка та мікрорайону «Мобіль» (Пісочин).
«Ремонт проводили з тимчасовим відключенням води. Заздалегідь попередили мешканців про майбутні роботи та підвозили воду автоцистернами. Незважаючи на певні труднощі під час ремонту, водопостачання відновили у встановлені терміни», – повідомив він.
Сьогодні, 11 травня, ремонтники почали ліквідацію 14 аварійних ситуацій на мережах водопостачання.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 18:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» напередодні усунули шість аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів. ".