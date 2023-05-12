Товмасяну, которого судят за коррупцию, облсовет отказался платить зарплату

Депутаты Харьковского облсовета не поддержали проект решения о выплате заработной платы за время трудоустройства бывшему главе Артуру Товмасяну.

Соответствующее решение на сессии приняли депутаты Харьковского облсовета.

На рассмотрение депутатов был вынесен вопрос «О выплате средней заработной платы Товмасяну А.Е.». В проекте решения предлагалось выплатить Товмасяну среднюю заработную плату, которую он получал на должности главы Харьковского облсовета, на период трудоустройства, но не более шести месяцев.

В пояснительной записке к проекту решения указано, что Товмасяна уволили 19 августа 2021 года в связи с досрочным прекращением полномочий.

«Согласно закону, депутату местного совета, работавшему в совете на постоянной основе, по окончании таких полномочий предоставляется предварительная работа, а при ее отсутствии – другая равноценная работа (должность) на том же или, по согласию депутата, на другом предприятии, в учреждении, организации. В случае невозможности предоставления соответствующей работы (должности) на период трудоустройства за бывшим депутатом местного совета сохраняется, но не более 6 месяцев, средняя заработная плата, которую он получал на выборной должности в совете, выплачиваемом из соответствующего местного бюджета», — говорится в записке .

12 января 2022 в областной совет поступило заявление от Товмасяна о сохранении за ним средней заработной платы, которую он получал на должности главы облсовета, на период трудоустройства, но не более шести месяцев.

«За» выплату Товмасяну средней зарплаты проголосовали менее 20 депутатов. Решения не приняли.

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