Товмасяну, якого судять за корупцію, облрада відмовилась платити зарплату

Депутати Харківської облради не підтримали проєкт рішення про виплату заробітної плати за час працевлаштування колишньому голові Артуру Товмасяну.

Відповідне рішення на сесії ухвалили депутати Харківської облради.

На розгляд депутатів було винесене питання “Про виплату середньої заробітної плати Товмасяну А.Е.”. У проєкті рішення пропонувалося виплатити Товмасяну середню заробітну плату, яку він одержував на посаді голови Харківської облради, на період працевлаштування, але не більше шести місяців.

У пояснювальній записці до проєкту рішення вказано, що Товмасяна звільнили 19 серпня 2021 року у зв’язку з достроковим припиненням повноважень.

«Згідно із законом, депутату місцевої ради, який працював у раді на постійній основі, після закінчення таких повноважень надається попередня робота, а за її відсутності – інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою депутата, на іншому підприємстві, в установі, організації. У разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на період працевлаштування за колишнім депутатом місцевої ради зберігається, але не більше 6 місяців, середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді в раді, що виплачується з відповідного місцевого бюджету», – йдеться у записці.

12 січня 2022 року до обласної ради надійшла заява від Товмасяна про збереження за ним середньої заробітної плати, яку він одержував на посаді голови Харківської обласної ради, на період влаштування, але не більше шести місяців.

«За» виплату Товмасяну середньої зарплати проголосували менше ніж 20 депутатів. Рішення не прийняли.

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