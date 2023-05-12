В громаде на Харьковщине целый день будет «громко»: работают саперы
Фото: Балаклейская ГВА
12 мая на Харьковщине возле села Новая Гусаровка планируется контролируемый подрыв боеприпасов.
Об этом сообщили в Балаклейской городской военной администрации.
«Сегодня, 12 мая, в течение дня будет производиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи села Новая Гусаровка. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности», — обратились в Балаклейской ГВА.
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 11:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 мая на Харьковщине возле села Новая Гусаровка планируется контролируемый подрыв боеприпасов.".