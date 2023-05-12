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В громаде на Харьковщине целый день будет «громко»: работают саперы

Общество 11:21   12.05.2023
Виктория Яковенко
В громаде на Харьковщине целый день будет «громко»: работают саперы Фото: Балаклейская ГВА

12 мая на Харьковщине возле села Новая Гусаровка планируется контролируемый подрыв боеприпасов.

Об этом сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

«Сегодня, 12 мая, в течение дня будет производиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи села Новая Гусаровка. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности», — обратились в Балаклейской ГВА.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 11:21;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 мая на Харьковщине возле села Новая Гусаровка планируется контролируемый подрыв боеприпасов.".