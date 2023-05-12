В громаде на Харьковщине целый день будет «громко»: работают саперы

12 мая на Харьковщине возле села Новая Гусаровка планируется контролируемый подрыв боеприпасов.

Об этом сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

«Сегодня, 12 мая, в течение дня будет производиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи села Новая Гусаровка. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности», — обратились в Балаклейской ГВА.