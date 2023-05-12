Харьковская ТрО в Бахмуте обнаружила штурмовиков врага. Их уничтожили (видео)
Фото: telegram Александра Сырского
Командующий Сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский опубликовал кадры работы аэроразведки 127-й харьковской Отдельной бригады Сил ТрО ВСУ.
«Аэроразведка 127-й Отдельной бригады Сил ТрО ВСУ работает в Бахмуте. Воины зафиксировали движение штурмовой группы неприятеля. Координаты были оперативно переданы артиллерии. Двумя точными выстрелами вражеская группа была уничтожена», — подписал видео Сырский в своем telegram.
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Ранее ISW сообщил, что украинские силы прорвали российские рубежи возле Бахмута.
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 09:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский опубликовал кадры работы аэроразведки 127-й харьковской Отдельной бригады Сил ТрО ВСУ".