Харьковская ТрО в Бахмуте обнаружила штурмовиков врага. Их уничтожили (видео)

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский опубликовал кадры работы аэроразведки 127-й харьковской Отдельной бригады Сил ТрО ВСУ.

«Аэроразведка 127-й Отдельной бригады Сил ТрО ВСУ работает в Бахмуте. Воины зафиксировали движение штурмовой группы неприятеля. Координаты были оперативно переданы артиллерии. Двумя точными выстрелами вражеская группа была уничтожена», — подписал видео Сырский в своем telegram.

Ранее ISW сообщил, что украинские силы прорвали российские рубежи возле Бахмута.