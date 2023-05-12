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Харьковская ТрО в Бахмуте обнаружила штурмовиков врага. Их уничтожили (видео)

Происшествия 09:56   12.05.2023
Оксана Горун
Харьковская ТрО в Бахмуте обнаружила штурмовиков врага. Их уничтожили (видео) Фото: telegram Александра Сырского

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский опубликовал кадры работы аэроразведки 127-й харьковской Отдельной бригады Сил ТрО ВСУ.

«Аэроразведка 127-й Отдельной бригады Сил ТрО ВСУ работает в Бахмуте. Воины зафиксировали движение штурмовой группы неприятеля. Координаты были оперативно переданы артиллерии. Двумя точными выстрелами вражеская группа была уничтожена», — подписал видео Сырский в своем telegram.

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Ранее ISW сообщил, что украинские силы прорвали российские рубежи возле Бахмута.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 09:56;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский опубликовал кадры работы аэроразведки 127-й харьковской Отдельной бригады Сил ТрО ВСУ".