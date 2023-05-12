Харківська ТрО у Бахмуті виявила штурмовиків ворога. Їх знищили (відео)
Командувач Сухопутних військ України генерал Олександр Сирський опублікував кадри роботи аеророзвідки 127-ї харківської Окремої бригади Сил ТрО ЗСУ.
“Аеророзвідка 127-ї Окремої бригади Сил ТрО ЗСУ працює у Бахмуті. Воїни зафіксували рух штурмової групи ворога. Координати оперативно були передані артилерії. Двома влучними пострілами ворожа група була знищена“, – підписав відео Сирський у своєму телеграмі.
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Раніше ISW повідомив, що українські сили прорвали російські рубежі біля Бахмута.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 09:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач Сухопутних військ України генерал Олександр Сирський опублікував кадри роботи аеророзвідки 127-ї харківської Окремої бригади Сил ТрО ЗСУ".