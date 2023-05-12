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Харківська ТрО у Бахмуті виявила штурмовиків ворога. Їх знищили (відео)

Події 09:56   12.05.2023
Оксана Горун
Харківська ТрО у Бахмуті виявила штурмовиків ворога. Їх знищили (відео)

Командувач Сухопутних військ України генерал Олександр Сирський опублікував кадри роботи аеророзвідки 127-ї харківської Окремої бригади Сил ТрО ЗСУ.

Аеророзвідка 127-ї Окремої бригади Сил ТрО ЗСУ працює у Бахмуті. Воїни зафіксували рух штурмової групи ворога. Координати оперативно були передані артилерії. Двома влучними пострілами ворожа група була знищена“, – підписав відео Сирський у своєму телеграмі.

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Раніше ISW повідомив, що українські сили прорвали російські рубежі біля Бахмута.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 09:56;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач Сухопутних військ України генерал Олександр Сирський опублікував кадри роботи аеророзвідки 127-ї харківської Окремої бригади Сил ТрО ЗСУ".