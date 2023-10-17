Як під Куп’янськом знищили “Око Мордора” (відео)
Аеророзвідка бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу за допомогою дрона-камікадзе знищила на Куп’янському напрямку російський комплекс дальнього візуального спостереження “Муром-П”.
Чергове “Око Мордора” бійці 15-го мобільного прикордонного загону виявили під час повітряної розвідки, розповідають у телеграм-каналі підрозділу.
“Дані технічні засоби нерідко прикриваються ворожими системами РЕБ, але це не заважає нашим майстерним пілотам дронів-камікадзе успішно виявляти та демілітаризувати “очі” окупантів“, – зазначають у бригаді.
Відео: “Сталевий кордон”
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аэроразведка, дрон, купянское направление, Муром-П, сталевий кордон, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 22:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідка бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу за допомогою дрона-камікадзе знищила на Куп’янському напрямку російський комплекс дальнього візуального спостереження “Муром-П”.".