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Як під Куп’янськом знищили “Око Мордора” (відео)

Суспільство 22:46   17.10.2023
Олена Нагорна
Як під Куп’янськом знищили “Око Мордора” (відео)

Аеророзвідка бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу за допомогою дрона-камікадзе знищила на Куп’янському напрямку російський комплекс дальнього візуального спостереження “Муром-П”.

Чергове “Око Мордора” бійці 15-го мобільного прикордонного загону виявили під час повітряної розвідки, розповідають у телеграм-каналі підрозділу.

Дані технічні засоби нерідко прикриваються ворожими системами РЕБ, але це не заважає нашим майстерним пілотам дронів-камікадзе успішно виявляти та демілітаризувати “очі” окупантів“, – зазначають у бригаді.

Відео: “Сталевий кордон”

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 22:46;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідка бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу за допомогою дрона-камікадзе знищила на Куп’янському напрямку російський комплекс дальнього візуального спостереження “Муром-П”.".