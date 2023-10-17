Як під Куп’янськом знищили “Око Мордора” (відео)

Аеророзвідка бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу за допомогою дрона-камікадзе знищила на Куп’янському напрямку російський комплекс дальнього візуального спостереження “Муром-П”.

Чергове “Око Мордора” бійці 15-го мобільного прикордонного загону виявили під час повітряної розвідки, розповідають у телеграм-каналі підрозділу.

“Дані технічні засоби нерідко прикриваються ворожими системами РЕБ, але це не заважає нашим майстерним пілотам дронів-камікадзе успішно виявляти та демілітаризувати “очі” окупантів“, – зазначають у бригаді.

Відео: “Сталевий кордон”