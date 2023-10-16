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Прикордонники показали, як під Куп’янськом спалили техніку росіян (фото)

Суспільство 18:15   16.10.2023
Олена Нагорна
Прикордонники показали, як під Куп’янськом спалили техніку росіян (фото)

Прикордонники штурмової бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу за допомогою дрона-камікадзе знищили російську вантажівку “КамАЗ” на Куп’янському напрямку.

З першим лобовим влучанням в кабіну вдалося вивести автівку з ладу, а після другого влучання вантажівка згоріла вщент“, – пишуть у телеграм-каналі підрозділу.

Відео: “Сталевий кордон”

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 18:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники штурмової бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу за допомогою дрона-камікадзе знищили російську вантажівку “КамАЗ” на Куп’янському напрямку.".