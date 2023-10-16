Прикордонники показали, як під Куп’янськом спалили техніку росіян (фото)

Прикордонники штурмової бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу за допомогою дрона-камікадзе знищили російську вантажівку “КамАЗ” на Куп’янському напрямку.

“З першим лобовим влучанням в кабіну вдалося вивести автівку з ладу, а після другого влучання вантажівка згоріла вщент“, – пишуть у телеграм-каналі підрозділу.

Відео: “Сталевий кордон”