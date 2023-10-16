Пограничники показали, как под Купянском сожгли технику россиян (фото)

Пограничники штурмовой бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью дрона-камикадзе уничтожили российский грузовик «КамАЗ» на Купянском направлении.

«С первым лобовым попаданием в кабину удалось вывести машину из строя, а после второго попадания грузовик сгорел дотла», — пишут в Telegram-канале подразделения.

Видео: «Сталевий кордон»