Пограничники показали, как под Купянском сожгли технику россиян (фото)
Пограничники штурмовой бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью дрона-камикадзе уничтожили российский грузовик «КамАЗ» на Купянском направлении.
«С первым лобовым попаданием в кабину удалось вывести машину из строя, а после второго попадания грузовик сгорел дотла», — пишут в Telegram-канале подразделения.
Видео: «Сталевий кордон»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Гвардия наступления, дрон, купянское направление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 18:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники штурмовой бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью дрона-камикадзе уничтожили российский грузовик «КамАЗ» на Купянском направлении.".