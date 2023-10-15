«Техобслуживание» грузовика РФ провели под Купянском пограничники (видео)

Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с воздуха атаковали российский грузовик на Купянском направлении.

«Провели техническое обслуживание вражеского грузовика. По результатам тщательного осмотра, транспортное средство больше не пригодно к эксплуатации», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.