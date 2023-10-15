Live
  • Вс 15.10.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.39
  • EUR 38.64
    • 🟢

«Техобслуживание» грузовика РФ провели под Купянском пограничники (видео)

Общество 09:46   15.10.2023
Елена Нагорная
«Техобслуживание» грузовика РФ провели под Купянском пограничники (видео)

Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с воздуха атаковали российский грузовик на Купянском направлении.

«Провели техническое обслуживание вражеского грузовика. По результатам тщательного осмотра, транспортное средство больше не пригодно к эксплуатации», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Читайте также: Вражеский «УАЗ» уничтожили пограничники на Купянском направлении (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Пожар в театре музкомедии в Харькове ночью тушили полсотни бойцов ГСЧС (фото)
Пожар в театре музкомедии в Харькове ночью тушили полсотни бойцов ГСЧС (фото)
15.10.2023, 08:11
Ночью враг сбросил бомбу на Изюмщину: Синегубов сообщил о погибших и раненой
Ночью враг сбросил бомбу на Изюмщину: Синегубов сообщил о погибших и раненой
15.10.2023, 08:31
Российские военные незначительно продвинулись в сторону Харьковщины — ISW
Российские военные незначительно продвинулись в сторону Харьковщины — ISW
15.10.2023, 07:50
Под Купянском РФ хочет усложнить логистику ВСУ и бьет по мостам — Сазонов
Под Купянском РФ хочет усложнить логистику ВСУ и бьет по мостам — Сазонов
15.10.2023, 09:26
Сегодня 15 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 октября: какой праздник и день в истории
15.10.2023, 06:00
Последствия удара КАБ по Дружелюбовке на Харьковщине, где погибли люди (фото)
Последствия удара КАБ по Дружелюбовке на Харьковщине, где погибли люди (фото)
15.10.2023, 10:33

Новости по теме:

11:16
Вражескую «Рапиру» уничтожили пограничники на Купянском направлении (видео)
13:33
Вражеский снаряд обезвредили на Купянском направлении: момент взрыва
13:45
На Харьковщине «приземлили» два вражеских дрона-камикадзе (фото)
08:34
Оккупанты перешли границу на Харьковщине и начали укрепляться: данные ГПСУ
15:21
На Харьковщине приземлили российский дрон, нашпигованный взрывчаткой

Вы читали новость: ««Техобслуживание» грузовика РФ провели под Купянском пограничники (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 октября 2023 в 09:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с воздуха атаковали российский грузовик на Купянском направлении.".