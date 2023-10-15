«Техобслуживание» грузовика РФ провели под Купянском пограничники (видео)
Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с воздуха атаковали российский грузовик на Купянском направлении.
«Провели техническое обслуживание вражеского грузовика. По результатам тщательного осмотра, транспортное средство больше не пригодно к эксплуатации», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гпсу, грузовик, купянское направление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 октября 2023 в 09:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с воздуха атаковали российский грузовик на Купянском направлении.".