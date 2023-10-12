Вражеский «УАЗ» уничтожили пограничники на Купянском направлении (видео)
Аэроразведка бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления дроном атаковала на Купянском направлении российскую технику.
Видео удачного попадания во вражеский «УАЗ» опубликовала Государственная пограничная служба Украины.
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2023 в 14:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аэроразведка бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления дроном атаковала на Купянском направлении российскую технику.".