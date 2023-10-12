Ворожий «УАЗ» знищили прикордонники на Куп’янському напрямку (відео)
Аеророзвідка бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу дроном атакувала на Куп’янському напрямку російську техніку.
Відео вдалого влучання у ворожий «УАЗ» опублікувала Державна прикордонна служба України.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 14:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідка бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу дроном атакувала на Куп’янському напрямку російську техніку.".