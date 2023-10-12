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Ворожий «УАЗ» знищили прикордонники на Куп’янському напрямку (відео)

Суспільство 14:45   12.10.2023
Вікторія Яковенко
Ворожий «УАЗ» знищили прикордонники на Куп’янському напрямку (відео)

Аеророзвідка бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу дроном атакувала на Куп’янському напрямку російську техніку.

Відео вдалого влучання у ворожий «УАЗ» опублікувала Державна прикордонна служба України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 14:45;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідка бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу дроном атакувала на Куп’янському напрямку російську техніку.".