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“Техобслуговування” техніки РФ провели під Куп’янськом прикордонники (відео)

Суспільство 09:46   15.10.2023
Олена Нагорна
“Техобслуговування” техніки РФ провели під Куп’янськом прикордонники (відео)

Бійці бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу з повітря атакували російську вантажівку на Куп’янському напрямку.

“Провели технічне обслуговування ворожої вантажівки. За результатами ретельного огляду, транспортний засіб більше не придатний до експлуатації”, – повідомили у Державній прикордонній службі України.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2023 в 09:46;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу з повітря атакували російську вантажівку на Куп’янському напрямку.".