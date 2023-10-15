“Техобслуговування” техніки РФ провели під Куп’янськом прикордонники (відео)
Бійці бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу з повітря атакували російську вантажівку на Куп’янському напрямку.
“Провели технічне обслуговування ворожої вантажівки. За результатами ретельного огляду, транспортний засіб більше не придатний до експлуатації”, – повідомили у Державній прикордонній службі України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гпсу, грузовик, купянское направление, сталевий кордон, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2023 в 09:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу з повітря атакували російську вантажівку на Куп’янському напрямку.".