“Техобслуговування” техніки РФ провели під Куп’янськом прикордонники (відео)

Бійці бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу з повітря атакували російську вантажівку на Куп’янському напрямку.

“Провели технічне обслуговування ворожої вантажівки. За результатами ретельного огляду, транспортний засіб більше не придатний до експлуатації”, – повідомили у Державній прикордонній службі України.