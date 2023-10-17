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Как под Купянском уничтожили «Око Мордора» (видео)

Общество 22:46   17.10.2023
Елена Нагорная
Как под Купянском уничтожили «Око Мордора» (видео)

Аэроразведка бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью дрона-камикадзе уничтожила на Купянском направлении российский комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-П».

Очередное «Око Мордора» бойцы 15-го мобильного пограничного отряда обнаружили в ходе воздушной разведки, рассказывают в Telegram-канале подразделения.

«Данные технические средства нередко прикрываются вражескими системами РЭБ, но это не мешает нашим искусным пилотам дронов-камикадзе успешно выявлять и демилитаризовать «глаза» оккупантов», — отмечают в бригаде.

Видео: «Сталевий кордон»

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 22:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аэроразведка бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью дрона-камикадзе уничтожила на Купянском направлении российский комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-П».".