Как под Купянском уничтожили «Око Мордора» (видео)
Аэроразведка бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью дрона-камикадзе уничтожила на Купянском направлении российский комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-П».
Очередное «Око Мордора» бойцы 15-го мобильного пограничного отряда обнаружили в ходе воздушной разведки, рассказывают в Telegram-канале подразделения.
«Данные технические средства нередко прикрываются вражескими системами РЭБ, но это не мешает нашим искусным пилотам дронов-камикадзе успешно выявлять и демилитаризовать «глаза» оккупантов», — отмечают в бригаде.
Видео: «Сталевий кордон»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аэроразведка, дрон, купянское направление, Муром-П, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 22:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аэроразведка бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью дрона-камикадзе уничтожила на Купянском направлении российский комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-П».".