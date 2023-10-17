Как под Купянском уничтожили «Око Мордора» (видео)

Аэроразведка бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью дрона-камикадзе уничтожила на Купянском направлении российский комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-П».

Очередное «Око Мордора» бойцы 15-го мобильного пограничного отряда обнаружили в ходе воздушной разведки, рассказывают в Telegram-канале подразделения.

«Данные технические средства нередко прикрываются вражескими системами РЭБ, но это не мешает нашим искусным пилотам дронов-камикадзе успешно выявлять и демилитаризовать «глаза» оккупантов», — отмечают в бригаде.

Видео: «Сталевий кордон»