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По нас ворог стріляє з усього – як працює аеророзвідка харківської ТрО

Суспільство 08:09   30.03.2023
Оксана Горун
По нас ворог стріляє з усього – як працює аеророзвідка харківської ТрО

Про щоденну роботу годинами “у віртуальній реальності” та з пультом у руках розповів боєць Ізюмського окремого батальйону Харківської окремої бригади ТрО.

“На перший погляд, все легко, але коли стоїш, наприклад, кілька годин, думка змінюється”, – попередив військовослужбовець Ізюмського окремого батальйону з позивним “Мамон” в опублікованому бригадою відео.

Головні завдання аеророзвідників – стежити за ворогом, коригувати вогонь артилерії та самим не давати “нудьгувати” ворогу, скидаючи з дронів на голови чи техніку окупантів ВОГи та протитанкові гранати. У кожному із напрямків роботи є свої нюанси.

Набагато простіше артилерії працювати, коли вони бачать картинку, коли вони бачать, куди вони попадають. Завдяки цьому, ми витрачаємо менше боєприпасів, ми не завдаємо такої шкоди, як росіяни роблять – вони просто знищують усе, наші хлопці намагаються працювати точніше, краще, а я ми в цьому їм допомагаємо“, – каже Мамон.

Харківська ТрО показала аеророзвідників 2

Що ж до скидання боєприпасів з дронів, то тут діє раціональний розрахунок.

Наприклад, є такі гранати ще з часів Другої світової – протитанкові, вони дуже добре вражають танки. Коли скидаємо зверху на танк – немає танка. Тобто, якщо порахувати вартість танка – скільки він коштує – і скільки коштує, наприклад такий дрон, як Мавік-3 плюс граната, то ми в плюсі“, – пояснює воїн тероборони.

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Він зазначає: через їхню ефективність на аеророзвідників ведеться справжнє полювання.

Коли ворог дізнається, де ми знаходимося, то він стріляє з усього, бо ми найбільше завдаємо їм шкоду, показуючи в реальному часі, що відбувається. Тому вони дуже нас недолюблюють“, — пояснив захисник України.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 08:09;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про щоденну роботу годинами “у віртуальній реальності” та з пультом у руках розповів боєць Ізюмського окремого батальйону Харківської окремої бригади ТрО".