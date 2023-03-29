92 ОМБр знищила на Куп’янському напрямку 8 місць розташування РФ (відео)

Відео філігранної роботи артилерії 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка опублікували прикордонники, які знімали результати ударів із повітря.

“Впродовж тижня на Куп’янському напрямку аеророзвідники ДПСУ виявили, а артилеристи 92-ї бригади ЗСУ успішно знищили 8 місць розташування російських окупаційних військ, 2 ворожі вантажівки Урал, 1 систему залпового вогню БМ-21 “Град” та мінометний розрахунок. А також знищено розрахунок БПЛА противника”, – підбили проміжні підсумки у пресслужбі Держприкордонслужби України.

Зазначимо, що, за даними Східного угруповання військ Збройних Сил України, на Куп’янському напрямку ворог зібрав достатньо професійних військовослужбовців, а також чимало сучасної техніки. Її методично знищує 92 ОМБр. Днями вони позбавили цей район дороговартісного комплексу РЕБ “Житель”.