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92 ОМБр уничтожила на Купянском направлении 8 мест расположения РФ (видео)

Происшествия 11:21   29.03.2023
Оксана Горун
92 ОМБр уничтожила на Купянском направлении 8 мест расположения РФ (видео) Фото: кадр из видео

Видео филигранной работы артиллерии 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко опубликовали пограничники, снимавшие результаты ударов с воздуха.

«В течение недели на Купянском направлении аэроразведчики ГПСУ обнаружили, а артиллеристы 92-й бригады ВСУ успешно уничтожили восемь мест расположения российских оккупационных войск, 2 вражеских грузовика «Урал», 1 систему залпового огня БМ-21 «Град» и минометный расчет. А также уничтожен расчет БПЛА противника», — подвели промежуточные итоги в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

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    • Отметим, что, по данным Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины, на Купянском направлении враг собрал достаточно профессиональных военнослужащих, а также — немало современной техники. Ее методично уничтожает 92 ОМБр. На днях они избавили этот район от дорогостоящего комплекса РЭБ «Житель».

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 11:21;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео филигранной работы артиллерии 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко опубликовали пограничники, снимавшие результаты ударов с воздуха".