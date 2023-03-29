92 ОМБр уничтожила на Купянском направлении 8 мест расположения РФ (видео)

Видео филигранной работы артиллерии 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко опубликовали пограничники, снимавшие результаты ударов с воздуха.

«В течение недели на Купянском направлении аэроразведчики ГПСУ обнаружили, а артиллеристы 92-й бригады ВСУ успешно уничтожили восемь мест расположения российских оккупационных войск, 2 вражеских грузовика «Урал», 1 систему залпового огня БМ-21 «Град» и минометный расчет. А также уничтожен расчет БПЛА противника», — подвели промежуточные итоги в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Отметим, что, по данным Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины, на Купянском направлении враг собрал достаточно профессиональных военнослужащих, а также — немало современной техники. Ее методично уничтожает 92 ОМБр. На днях они избавили этот район от дорогостоящего комплекса РЭБ «Житель».