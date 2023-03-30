По нам враг стреляет изо всего — как работает аэроразведка харьковской ТрО

О ежедневной работе часами «в виртуальной реальности» и с пультом в руках рассказал боец Изюмского отдельного батальона Харьковской отдельной бригады ТрО.

«На первый взгляд все легко, но когда стоишь, например, несколько часов, мнение меняется», — предупредил военнослужащий Изюмского отдельного батальона с позывным «Мамон» в опубликованном бригадой видео.

Главные задачи аэроразведчиков — следить за врагом, корректировать огонь артиллерии и самим не давать «скучать» противнику, сбрасывая с дронов на головы или технику оккупантов ВОГи и противотанковые гранаты. В каждом из направлений работы есть свои нюансы.

«Гораздо проще артиллерии работать, когда они видят картинку, когда они видят, куда они попадают. Благодаря этому мы тратим меньше боеприпасов. Мы не наносим такой ущерб, как россияне делают – они просто уничтожают все. Наши ребята пытаются работать точнее, лучше, а мы в этом им помогаем», — говорит Мамон.

Что касается сброса боеприпасов с дронов, то тут действует рациональный расчет.

«Например, есть такие гранаты еще времен Второй мировой – противотанковые. Они очень хорошо поражают танки. Когда сбрасываем сверху на танк – нет танка. То есть, если посчитать стоимость танка – сколько он стоит – и сколько стоит, например такой дрон, как Mavik-3 плюс граната, то мы в плюсе», — объясняет воин теробороны.

Он отмечает: из-за их эффективности на аэроразведчиков ведется настоящая охота.

«Когда враг узнает, где мы находимся, то он стреляет изо всего. Потому что мы больше всего наносим им вреда, показывая в реальном времени происходящее. Поэтому они очень нас недолюбливают», — пояснил защитник Украины.