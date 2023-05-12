У громаді на Харківщині цілий день буде «гучно»: працюють сапери
Фото: Балаклійська МВА
12 травня на Харківщині біля села Нова Гусарівка планується контрольований підрив боєприпасів.
Про це повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.
«Сьогодні, 12 травня, протягом дня буде проводитись планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу села Нова Гусарівка. Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки», – звернулися у Балаклійській МВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 11:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 травня на Харківщині біля села Нова Гусарівка планується контрольований підрив боєприпасів.".