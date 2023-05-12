У громаді на Харківщині цілий день буде «гучно»: працюють сапери

12 травня на Харківщині біля села Нова Гусарівка планується контрольований підрив боєприпасів.

Про це повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

«Сьогодні, 12 травня, протягом дня буде проводитись планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу села Нова Гусарівка. Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки», – звернулися у Балаклійській МВА.