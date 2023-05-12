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У громаді на Харківщині цілий день буде «гучно»: працюють сапери

Суспільство 11:21   12.05.2023
Вікторія Яковенко
У громаді на Харківщині цілий день буде «гучно»: працюють сапери Фото: Балаклійська МВА

12 травня на Харківщині біля села Нова Гусарівка планується контрольований підрив боєприпасів.

Про це повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

«Сьогодні, 12 травня, протягом дня буде проводитись планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу села Нова Гусарівка. Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки», – звернулися у Балаклійській МВА.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 11:21;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 травня на Харківщині біля села Нова Гусарівка планується контрольований підрив боєприпасів.".