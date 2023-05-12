Зоопарка Харькова нет среди мест, где можно проводить массовые мероприятия
Совет обороны Харьковской области не вносил Харьковский зоопарк в список мест, где в регионе безопасно проводить массовые мероприятия, сообщает Суспільне Харків со ссылкой на директора областного департамента массовых коммуникаций Елену Злобину.
Список безопасных мест, где рекомендовано проводить мероприятия, утвержден во время заседания Совета обороны Харьковской области 28 марта 2023 года, отметили в ХОВА.
В список безопасных мест в Харькове вошли:
КЗ «Областной организационно-методический театрально-концертный центр»;
Культурно-просветительский центр современного искусства «ЕрмиловЦентр» Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина;
Объекты КП «Харьковский метрополитен».
«Адрес расположения Харьковского зоопарка не внесен в перечень безопасных мест, в которых рекомендовано проводить мероприятия», — ответили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 17:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Совет обороны Харьковской области не вносил Харьковский зоопарк в список мест, где в регионе безопасно проводить массовые мероприятия, сообщает Суспільне Харків со ссылкой на директора областного департамента массовых коммуникаций Елену Злобину.".