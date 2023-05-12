Харківського зоопарку немає серед місць, де безпечно проводити масові заходи
Рада оборони Харківської області не вносила Харківський зоопарк до переліку місць, де у регіоні безпечно проводити масові заходи, повідомляє Суспільне Харків з посиланням на директора обласного департаменту масових комунікацій Олену Злобіну.
Перелік безпечних місць, де рекомендовано проводити заходи, затверджений під час засідання Ради оборони Харківської області 28 березня 2023 року, зауважили в ХОВА.
До списку безпечних місць у Харкові увійшли:
КЗ “Обласний організаційно-методичний театрально-концертний центр”;
Культурно-просвітницький центр сучасного мистецтва “ЄрміловЦентр” Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
Об’єкти КП “Харківський метрополітен”.
“Адреса розташування Харківського зоопарку не внесена до переліку безпечних місць, в яких рекомендовано проведення заходів”, — зазначено у відповіді.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 17:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рада оборони Харківської області не вносила Харківський зоопарк до переліку місць, де у регіоні безпечно проводити масові заходи, повідомляє Суспільне Харків з посиланням на директора обласного департаменту масових комунікацій Олену Злобіну.".