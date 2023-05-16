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Харьковские теробороновцы уничтожают военных РФ в районе Бахмута (видео)

Происшествия 14:27   16.05.2023
Виктория Яковенко
Харьковские теробороновцы уничтожают военных РФ в районе Бахмута (видео)

Бойцы 225 батальона 127 Отдельной бригады ТРО ВСУ показали, как зачищают позиции российских военных в посадке в Бахмуте.

Видео работы штурмовой группы защитники опубликовали на своей Facebook-странице.

На видео видно, что выжившие оккупанты сдаются в плен.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 14:27;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 225 батальона 127 Отдельной бригады ТРО ВСУ показали, как зачищают позиции российских военных в посадке в Бахмуте.".