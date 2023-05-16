Харьковские теробороновцы уничтожают военных РФ в районе Бахмута (видео)

Бойцы 225 батальона 127 Отдельной бригады ТРО ВСУ показали, как зачищают позиции российских военных в посадке в Бахмуте.

Видео работы штурмовой группы защитники опубликовали на своей Facebook-странице.

На видео видно, что выжившие оккупанты сдаются в плен.