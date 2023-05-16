Харьковские теробороновцы уничтожают военных РФ в районе Бахмута (видео)
Бойцы 225 батальона 127 Отдельной бригады ТРО ВСУ показали, как зачищают позиции российских военных в посадке в Бахмуте.
Видео работы штурмовой группы защитники опубликовали на своей Facebook-странице.
На видео видно, что выжившие оккупанты сдаются в плен.
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 14:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 225 батальона 127 Отдельной бригады ТРО ВСУ показали, как зачищают позиции российских военных в посадке в Бахмуте.".