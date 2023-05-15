Live
  • Понедельник 15.05.2023
    • Харьков
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.83
    • 🟢

Год назад бойцы ТрО отогнали врага и вышли к госгранице на Харьковщине (видео)

Общество 22:48   15.05.2023
Елена Нагорная
Год назад бойцы ТрО отогнали врага и вышли к госгранице на Харьковщине (видео)

15 мая 2022 года 227-й батальон 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ первым вышел к государственной границе в Харьковской области, отбросив российские войска на одном из участков фронта.

На кордоне бойцы установили пограничный столб как символ несокрушимости украинского народа и нерушимости границы Украины, вспоминают в подразделении.

“Сейчас личный состав бригады продолжает защищать Украину и выполняет боевые задачи на восточном фронте, в частности в городе-крепости Бахмут. Шансов на оккупацию нашей страны нет! Следующие пограничные столбы будут выставлены вдоль всей государственной границы со страной-оккупантом”, — уверены в батальоне.

Видео: 127-я бригада ТрО

Читайте также: «Нас бы посадили» — бойцы российской ЧВК сдались в плен харьковской теробороне

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

22:08
Животных Харьковского зоопарка накормили краснокнижными растениями (фото)
21:32
Просто ждать контрнаступления мало: харьковчан просят срочно здать кровь
21:11
Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Харьковщине продолжает стремительно снижаться
19:25
Армия РФ за сутки совершила три авианалета на Харьковщину — Череватый
18:58
Военные РФ вновь пытались наступать на Харьковщине и били из авиации — Генштаб

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Год назад бойцы ТрО отогнали врага и вышли к госгранице на Харьковщине (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 22:48;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 мая 2022 года 227-й батальон 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ первым вышел к государственной границе в Харьковской области, отбросив российские войска на одном из участков фронта.".