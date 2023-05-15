Год назад бойцы ТрО отогнали врага и вышли к госгранице на Харьковщине (видео)
15 мая 2022 года 227-й батальон 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ первым вышел к государственной границе в Харьковской области, отбросив российские войска на одном из участков фронта.
На кордоне бойцы установили пограничный столб как символ несокрушимости украинского народа и нерушимости границы Украины, вспоминают в подразделении.
“Сейчас личный состав бригады продолжает защищать Украину и выполняет боевые задачи на восточном фронте, в частности в городе-крепости Бахмут. Шансов на оккупацию нашей страны нет! Следующие пограничные столбы будут выставлены вдоль всей государственной границы со страной-оккупантом”, — уверены в батальоне.
Видео: 127-я бригада ТрО
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 22:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 мая 2022 года 227-й батальон 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ первым вышел к государственной границе в Харьковской области, отбросив российские войска на одном из участков фронта.".