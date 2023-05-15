Рік тому ТрО відігнала ворога і дійшла до держкордону на Харківщині (відео)
15 травня 2022 року 227-й батальйон 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ першим вийшов до державного кордону в Харківській області, відкинувши російські війська на одній із ділянок фронту.
На межі бійці встановили прикордонний стовп як символ незламності українського народу та непорушності кордону України, згадують у підрозділі.
“Зараз особовий склад бригади продовжує боронити неньку-Україну й виконує бойові завдання на східному фронті, зокрема у місті-фортеці Бахмут. Шансів на окупацію нашої країни немає! Наступні прикордонні стовпи будуть виставлені вздовж всього державного кордону з країною-окупантом”, – упевнені у батальйоні.
Відео: 127-ма бригада ТрО
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 22:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 травня 2022 року 227-й батальйон 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ першим вийшов до державного кордону в Харківській області, відкинувши російські війська на одній із ділянок фронту.".