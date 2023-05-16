Харківські тероборонівці знищують військових РФ у районі Бахмута (відео)
Бійці 225 батальйону 127 Окремої бригади ТрО ЗСУ показали, як зачищають позиції російських військових у посадці в Бахмуті.
Відео роботи штурмової групи захисники опублікували на своїй Facebook-сторінці.
На відео видно, що окупанти, які вижили, здаються в полон.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 14:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 225 батальйону 127 Окремої бригади ТрО ЗСУ показали, як зачищають позиції російських військових у посадці в Бахмуті.".