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Харківські тероборонівці знищують військових РФ у районі Бахмута (відео)

Події 14:27   16.05.2023
Вікторія Яковенко
Харківські тероборонівці знищують військових РФ у районі Бахмута (відео)

Бійці 225 батальйону 127 Окремої бригади ТрО ЗСУ показали, як зачищають позиції російських військових у посадці в Бахмуті.

Відео роботи штурмової групи захисники опублікували на своїй Facebook-сторінці.

На відео видно, що окупанти, які вижили, здаються в полон.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 14:27;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 225 батальйону 127 Окремої бригади ТрО ЗСУ показали, як зачищають позиції російських військових у посадці в Бахмуті.".