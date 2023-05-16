Харківські тероборонівці знищують військових РФ у районі Бахмута (відео)

Бійці 225 батальйону 127 Окремої бригади ТрО ЗСУ показали, як зачищають позиції російських військових у посадці в Бахмуті.

Відео роботи штурмової групи захисники опублікували на своїй Facebook-сторінці.

На відео видно, що окупанти, які вижили, здаються в полон.