Будет громко: жителей громады на Харьковщине предупреждают о взрывах с 10:00
Жителей Балаклейской громады предупреждают о взрывах, которые будут раздаваться с 10:00 до 11:00 20 мая. В указанное время саперы будут проводить плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи села Байрак.
Об этом предупреждают в Балаклейской городской военной администрации.
«Будет громко. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности!» – призывают в МВА.
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2023 в 09:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителей Балаклейской громады предупреждают о взрывах, которые будут раздаваться с 10:00 до 11:00 20 мая. В указанное время саперы будут проводить плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи села Байрак.".