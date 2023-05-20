Будет громко: жителей громады на Харьковщине предупреждают о взрывах с 10:00

Жителей Балаклейской громады предупреждают о взрывах, которые будут раздаваться с 10:00 до 11:00 20 мая. В указанное время саперы будут проводить плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи села Байрак.

Об этом предупреждают в Балаклейской городской военной администрации.

«Будет громко. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности!» – призывают в МВА.