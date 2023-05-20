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Будет громко: жителей громады на Харьковщине предупреждают о взрывах с 10:00

Общество 09:30   20.05.2023
Виктория Яковенко
Будет громко: жителей громады на Харьковщине предупреждают о взрывах с 10:00

Жителей Балаклейской громады предупреждают о взрывах, которые будут раздаваться с 10:00 до 11:00 20 мая. В указанное время саперы будут проводить плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи села Байрак.

Об этом предупреждают в Балаклейской городской военной администрации.

«Будет громко. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности!» – призывают в МВА.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 мая 2023 в 09:30;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителей Балаклейской громады предупреждают о взрывах, которые будут раздаваться с 10:00 до 11:00 20 мая. В указанное время саперы будут проводить плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи села Байрак.".