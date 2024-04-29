Еще один житель Харьковщины подорвался на мине в собственном дворе
Иллюстративное фото
Вечером 28 апреля в селе Байрак Балаклейской громады Изюмского района подорвался на мине 48-летний мужчина.
Это событие произошло около 20:30. Мужчина наткнулся на «лепесток» в собственном дворе, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
Как информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, со взрывным ранением с повреждением правого глаза пострадавшего направили в больницу.
В течение суток на Харьковщине сводные группы взрывотехников провели разминирование 5,85 га территории и уничтожили 20 взрывоопасных предметов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: байрак, ГСЧС, мина, подорвался, разминирование, розмінування, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 08:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 28 апреля в селе Байрак Балаклейской громады Изюмского района подорвался на мине 48-летний мужчина".