Еще один житель Харьковщины подорвался на мине в собственном дворе

Вечером 28 апреля в селе Байрак Балаклейской громады Изюмского района подорвался на мине 48-летний мужчина.

Это событие произошло около 20:30. Мужчина наткнулся на «лепесток» в собственном дворе, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Как информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, со взрывным ранением с повреждением правого глаза пострадавшего направили в больницу.

В течение суток на Харьковщине сводные группы взрывотехников провели разминирование 5,85 га территории и уничтожили 20 взрывоопасных предметов.