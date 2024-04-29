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Еще один житель Харьковщины подорвался на мине в собственном дворе

Происшествия 08:39   29.04.2024
Елена Нагорная
Еще один житель Харьковщины подорвался на мине в собственном дворе Иллюстративное фото

Вечером 28 апреля в селе Байрак Балаклейской громады Изюмского района подорвался на мине 48-летний мужчина.

Это событие произошло около 20:30. Мужчина наткнулся на «лепесток» в собственном дворе, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Как информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, со взрывным ранением с повреждением правого глаза пострадавшего направили в больницу.

В течение суток на Харьковщине сводные группы взрывотехников провели разминирование 5,85 га территории и уничтожили 20 взрывоопасных предметов.

Читайте также: За сутки на Харьковщине трое раненых, ночью был удар КАБ — сводка Синегубова

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 08:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 28 апреля в селе Байрак Балаклейской громады Изюмского района подорвался на мине 48-летний мужчина".