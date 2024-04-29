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Ще один житель Харківщини підірвався на міні на власному подвір’ї

Події 08:39   29.04.2024
Олена Нагорна
Ще один житель Харківщини підірвався на міні на власному подвір’ї

Увечері 28 квітня у селі Байрак Балаклійської громади Ізюмського району підірвався на міні 48-річний чоловік.

Ця подія сталася близько 20:30. Чоловік натрапив на “пелюстку” на власному подвір’ї, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Як інформують у ГУ ДСНС України в Харківській області, з вибуховим пораненням з пошкодженням ока постраждалого направили до лікарні.

Протягом доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 5,85 га території та знищили 20 вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: За добу на Харківщині троє поранених, вночі був удар КАБ – зведення Синєгубова

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 08:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 28 квітня у селі Байрак Балаклійської громади Ізюмського району підірвався на міні 48-річний чоловік".