Ще один житель Харківщини підірвався на міні на власному подвір’ї
Увечері 28 квітня у селі Байрак Балаклійської громади Ізюмського району підірвався на міні 48-річний чоловік.
Ця подія сталася близько 20:30. Чоловік натрапив на “пелюстку” на власному подвір’ї, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Як інформують у ГУ ДСНС України в Харківській області, з вибуховим пораненням з пошкодженням ока постраждалого направили до лікарні.
Протягом доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 5,85 га території та знищили 20 вибухонебезпечних предметів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: байрак, ГСЧС, міна, подорвался, розмінування, сінєгубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 08:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 28 квітня у селі Байрак Балаклійської громади Ізюмського району підірвався на міні 48-річний чоловік".