Ще один житель Харківщини підірвався на міні на власному подвір’ї

Увечері 28 квітня у селі Байрак Балаклійської громади Ізюмського району підірвався на міні 48-річний чоловік.

Ця подія сталася близько 20:30. Чоловік натрапив на “пелюстку” на власному подвір’ї, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Як інформують у ГУ ДСНС України в Харківській області, з вибуховим пораненням з пошкодженням ока постраждалого направили до лікарні.

Протягом доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 5,85 га території та знищили 20 вибухонебезпечних предметів.