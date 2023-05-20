Буде гучно: мешканців громади на Харківщині попереджають про вибухи з 10:00

Мешканців Балаклійської громади попереджають про вибухи, які лунатимуть з 10:00 до 11:00 20 травня. У вказаний час сапери проводитимуть планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу села Байрак.

Про це попереджають у Балаклійській міській військовій адміністрації.

«Буде гучно. Зберігайте спокій і дотримуйтесь правил безпеки!» – закликають у МВА.