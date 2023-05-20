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Буде гучно: мешканців громади на Харківщині попереджають про вибухи з 10:00

Суспільство 09:30   20.05.2023
Виктория Яковенко
Буде гучно: мешканців громади на Харківщині попереджають про вибухи з 10:00

Мешканців Балаклійської громади попереджають про вибухи, які лунатимуть з 10:00 до 11:00 20 травня. У вказаний час сапери проводитимуть планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу села Байрак.

Про це попереджають у Балаклійській міській військовій адміністрації.

«Буде гучно. Зберігайте спокій і дотримуйтесь правил безпеки!» – закликають у МВА.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2023 в 09:30;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканців Балаклійської громади попереджають про вибухи, які лунатимуть з 10:00 до 11:00 20 травня. У вказаний час сапери проводитимуть планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу села Байрак.".