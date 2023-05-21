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Россияне пытались наступать на Купянщине и отошли с потерями — Синегубов

Политика 11:05   21.05.2023
Елена Нагорная
Россияне пытались наступать на Купянщине и отошли с потерями — Синегубов

Российские военные понесли потери в результате неудачной попытки наступления в районе села Масютовка Купянского района Харьковской области, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На линии соприкосновения враг совершил очередную неудачную попытку пойти в наступление в районе Масютовки. Отступил под огнем наших защитников с потерями. Верим в ВСУ и делаем все возможное для победы Украины!» — пишет Синегубов.

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Он также напомнил, что в ходе минувших суток оккупанты из артиллерии, минометов и с использованием авиации массированно обстреливали населенные пункты в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 мая 2023 в 11:05;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные понесли потери в результате неудачной попытки наступления в районе села Масютовка Купянского района Харьковской области, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".