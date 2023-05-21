Россияне пытались наступать на Купянщине и отошли с потерями — Синегубов
Российские военные понесли потери в результате неудачной попытки наступления в районе села Масютовка Купянского района Харьковской области, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«На линии соприкосновения враг совершил очередную неудачную попытку пойти в наступление в районе Масютовки. Отступил под огнем наших защитников с потерями. Верим в ВСУ и делаем все возможное для победы Украины!» — пишет Синегубов.
Читайте также: ISW не подтвердждает захват россиянами села Масютовка на Харьковщине
Он также напомнил, что в ходе минувших суток оккупанты из артиллерии, минометов и с использованием авиации массированно обстреливали населенные пункты в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Россияне пытались наступать на Купянщине и отошли с потерями — Синегубов»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 21 мая 2023 в 11:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные понесли потери в результате неудачной попытки наступления в районе села Масютовка Купянского района Харьковской области, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".