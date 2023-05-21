Росіяни намагалися наступати на Куп’янщині та відійшли з втратами – Синєгубов
Російські військові зазнали втрат внаслідок невдалої спроби наступу в районі села Масютівка Куп’янського району Харківської області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“На лінії зіткнення ворог здійснив чергову невдалу спробу піти в наступ в районі Масютівки. Відступив під вогнем наших захисників з втратами. Віримо в ЗСУ та робимо усе можливе для перемоги України!” – пише Синєгубов.
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Він також нагадав, що під час минулої доби окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації масово обстрілювали населені пункти у Харківському, Куп’янському та Чугуївському районах.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2023 в 11:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові зазнали втрат внаслідок невдалої спроби наступу в районі села Масютівка Куп’янського району Харківської області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".