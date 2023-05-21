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Росіяни намагалися наступати на Куп’янщині та відійшли з втратами – Синєгубов

Політика 11:05   21.05.2023
Олена Нагорна
Росіяни намагалися наступати на Куп’янщині та відійшли з втратами – Синєгубов

Російські військові зазнали втрат внаслідок невдалої спроби наступу в районі села Масютівка Куп’янського району Харківської області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“На лінії зіткнення ворог здійснив чергову невдалу спробу піти в наступ в районі Масютівки. Відступив під вогнем наших захисників з втратами. Віримо в ЗСУ та робимо усе можливе для перемоги України!” – пише Синєгубов.

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Він також нагадав, що під час минулої доби окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації масово обстрілювали населені пункти у Харківському, Куп’янському та Чугуївському районах.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2023 в 11:05;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові зазнали втрат внаслідок невдалої спроби наступу в районі села Масютівка Куп’янського району Харківської області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".