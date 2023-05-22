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Волонтер и чиновник на Харьковщине наживались на закупке продуктов

Происшествия 18:30   22.05.2023
Оксана Якушко
Волонтер и чиновник на Харьковщине наживались на закупке продуктов

Чиновник организовал заключение договоров на закупку гуманитарных товаров между отделом образования поселкового совета и фиктивной фирмой на сумму более 1 миллиона гривен, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В марте 2022 года волонтер и начальник финансового отдела одного из поселковых советов Изюмского района разработали сделку, благодаря которой завладели бюджетными средствами из-за завышения стоимости продуктов питания и их фактической недопоставки через фиктивное предприятие.

В свою очередь, волонтер подыскал другое предприятие, закупил у него продукты для населения по более низкой цене и поставил их в поселковый совет значительно меньше, чем указано в документах. Остаток бюджетных средств на сумму почти 300 тысяч гривен легализовали через другое предприятие на его личный карточный счет в виде финансовой помощи.

Харьковская областная прокуратура сообщила волонтеру о подозрении в пособничестве в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Чиновнику инкриминируют ч. 4 ст. 191 УК Украины — завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения и использование заведомо подложных документов, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Начальник отдела образования при процессуальном руководстве областной прокуратуры уведомлен о подозрении по факту служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УК Украины).

В настоящее время решают вопрос об избрании подозреваемым мер.

Досудебное расследование проводят следы СУ ГУНП в Харьковской области. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления СБУ в Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 18:30;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чиновник организовал заключение договоров на закупку гуманитарных товаров между отделом образования поселкового совета и фиктивной фирмой на сумму более 1 миллиона гривен, сообщила Харьковская областная прокуратура.".