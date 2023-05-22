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Волонтер і посадовець на Харівщині наживалися на постачанні продуктів

Події 18:30   22.05.2023
Оксана Якушко
Волонтер і посадовець на Харівщині наживалися на постачанні продуктів

Посадовець організував укладання договорів на закупівлю гуманітарних товарів між відділом освіти селищної ради та фіктивною фірмою на суму понад 1 мільйон гривень, повідомила Харківська обласна прокуратура. 

Торік у березні волонтер та начальник фінансового відділу однієї з селищних рад Ізюмського району розробили оборудку, завдяки якій заволодів бюджетними коштами через завищення вартості продуктів харчування та їх фактичної недопоставки через фіктивне підприємство,

У свою чергу, волонтер підшукав інше підприємство реального сектору економіки, закупив у нього продукти для населення за значно нижчою ціною та поставив їх до селищної ради значно менше, ніж вказано в документах. Залишок бюджетних коштів у сумі майже 300 тисяч гривень був легалізований через інше підприємство на його особистий картковий рахунок у вигляді фінансової допомоги.

Харківська обласна прокуратура повідомила волонтеру про підозру у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України).

Посадовцю інкримінують ч. 4 ст. 191 КК України — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та використання завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України).

Начальнику відділу освіти за процесуального керівництва обласної прокуратури повідомили про підозру за фактом службової недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України).

Наразі вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування проводять сліді СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБУ в Харківській області.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 18:30;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Посадовець організував укладання договорів на закупівлю гуманітарних товарів між відділом освіти селищної ради та фіктивною фірмою на суму понад 1 мільйон гривень, повідомила Харківська обласна прокуратура. ".