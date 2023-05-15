Фирташ и топ-менеджеры его компаний получили подозрение от СБУ

Подсанкционный олигарх Дмитрий Фирташ и руководители его компаний – должностные лица «облгазов Фирташа» – присвоили государственный газ на 18 миллиардов гривен, сообщили в СБУ.

СБУ совместно с БЭБ разоблачила масштабную схему хищения голубого топлива из газотранспортной системы Украины.

К организации сделки причастны подсанкционный олигарх Дмитрий Фирташ и топ-менеджмент подконтрольных ему компаний. Среди них руководители «Региональной Газовой Компании» (РГК), фактически управляющей 20 гор- и облгазами, что составляет 70% всех газораспределительных сетей Украины.

В течение 2021 года незаконная деятельность фигурантов нанесла государству ущерб более чем в 4,2 млрд грн. Общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, в течение 2016-2022 годов может составлять более 18 млрд грн.

Чиновники «облгазов Фирташа» разворовывали более 70% средств, которые должны были пойти на закупку голубого топлива. Фактически речь идет о присвоении денег обычных украинцев, оплачивавших коммунальные платежи.

Схема заключалась в том, что облгазы, подконтрольные Фирташу, покупали топливо у подконтрольной ему же компании. Но в действительности получали менее 30% от проплаченного размера газа.

Образовавшийся из-за этой махинации дефицит покрывали за счет голубого топлива, которое находилось в государственной собственности – облгазы просто отбирали «недополученное» топливо из газотранспортной системы Украины.

При этом государству за это почти не платили, ссылаясь на отсутствие средств. По имеющимся данным, облгазы Фирташа оплатили государственному оператору украинской ГТС в среднем 30% от общей стоимости отобранного газа.

В дальнейшем фигуранты уводили деньги в тень через сеть подконтрольных олигарху коммерческих структур. Из года в год они наращивали нанесенный для государства ущерб.

В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски в офисах и местах жительства организаторов преступной схемы.

На основании собранных доказательств Фирташа, двум руководителям ООО «РГК», руководителю ООО «Йе Энергия» и пяти руководителям облгазов сообщили о подозрении по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 и ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Пяти фигурантам подозрения сообщили заочно, поскольку они скрываются от правосудия за рубежом. Решается вопрос об объявлении их в международный розыск.