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В Харькове СИЗО переплатило за газ кругленькую сумму из бюджета – прокуратура

Общество 11:24   15.05.2023
Виктория Яковенко
В Харькове СИЗО переплатило за газ кругленькую сумму из бюджета – прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуратура в апелляции отстояла решение о пополнении бюджета Харькова на сумму около 260 тысяч гривен.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2021 году ООО и ГУ «Харьковский следственный изолятор» заключили договор о закупке природного газа. В положениях договора была указана цена газа, но впоследствии предприятие начало повышать цену на энергоноситель, оформляя это дополнительными соглашениями.

Однако повышение цен не имело должного документального обоснования и подтверждения, добавили в прокуратуре.

«Поставщик не предоставил надлежащих доказательств колебания цен на газ. В то же время, были предоставлены справки, которые не содержат информации о колебании цены природного газа на рынке в сторону его увеличения после заключения договора и по своему содержанию и сути являются только документами справочно-информационного характера», — отметили правоохранители.

Как следствие, поставщик получил безосновательную оплату  на сумму около 260 тыс. грн.

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск прокуратуры в интересах государства к ООО о возвращении безосновательно уплаченных бюджетных средств.

Однако ответчик не согласился с указанным решением и подал апелляцию. Суд жалобу не удовлетворил.

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Автор: Виктория Яковенко

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    • • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 11:24;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура в апелляции отстояла решение о пополнении бюджета Харькова на сумму около 260 тысяч гривен.".