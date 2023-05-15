В Харькове СИЗО переплатило за газ кругленькую сумму из бюджета – прокуратура

Прокуратура в апелляции отстояла решение о пополнении бюджета Харькова на сумму около 260 тысяч гривен.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2021 году ООО и ГУ «Харьковский следственный изолятор» заключили договор о закупке природного газа. В положениях договора была указана цена газа, но впоследствии предприятие начало повышать цену на энергоноситель, оформляя это дополнительными соглашениями.

Однако повышение цен не имело должного документального обоснования и подтверждения, добавили в прокуратуре.

«Поставщик не предоставил надлежащих доказательств колебания цен на газ. В то же время, были предоставлены справки, которые не содержат информации о колебании цены природного газа на рынке в сторону его увеличения после заключения договора и по своему содержанию и сути являются только документами справочно-информационного характера», — отметили правоохранители.

Как следствие, поставщик получил безосновательную оплату на сумму около 260 тыс. грн.

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск прокуратуры в интересах государства к ООО о возвращении безосновательно уплаченных бюджетных средств.

Однако ответчик не согласился с указанным решением и подал апелляцию. Суд жалобу не удовлетворил.