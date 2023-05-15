У Харкові СІЗО переплатило за газ кругленьку суму із бюджету – прокуратура

Прокуратура в апеляції відстояла рішення щодо поповнення бюджету Харкова на суму майже 260 тисяч гривень.

За даними Харківської обласної прокуратури, у 2021 році ТОВ та ДУ «Харківський слідчий ізолятор» уклали договір про закупівлю природного газу. У положеннях договору було зазначено ціну газу, але згодом підприємство почало підвищувати ціну на енергоносій, оформлюючи це додатковими угодами.

Проте підняття цін не мало належного документального обґрунтування та підтвердження, додали в прокуратурі.

«Постачальник не надав належні докази коливання цін на газ. Натомість було надано довідки, які не містять інформації щодо коливання ціни природного газу на ринку в сторону його збільшення після укладання договору та за своїм змістом і суттю є лише документами довідково-інформаційного характеру», – зазначили правоохоронці.

Як наслідок, постачальник отримав безпідставну сплату коштів в сумі майже 260 тис. грн.

Господарський суд Харківської області задовольнив позов прокуратури в інтересах держави до ТОВ про повернення безпідставно сплачених бюджетних коштів.

Однак відповідач, не погодився з вказаним рішенням та подав апеляцію. Суд скаргу не задовольнив.