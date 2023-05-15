У Харкові СІЗО переплатило за газ кругленьку суму із бюджету – прокуратура
Прокуратура в апеляції відстояла рішення щодо поповнення бюджету Харкова на суму майже 260 тисяч гривень.
За даними Харківської обласної прокуратури, у 2021 році ТОВ та ДУ «Харківський слідчий ізолятор» уклали договір про закупівлю природного газу. У положеннях договору було зазначено ціну газу, але згодом підприємство почало підвищувати ціну на енергоносій, оформлюючи це додатковими угодами.
Проте підняття цін не мало належного документального обґрунтування та підтвердження, додали в прокуратурі.
«Постачальник не надав належні докази коливання цін на газ. Натомість було надано довідки, які не містять інформації щодо коливання ціни природного газу на ринку в сторону його збільшення після укладання договору та за своїм змістом і суттю є лише документами довідково-інформаційного характеру», – зазначили правоохоронці.
Як наслідок, постачальник отримав безпідставну сплату коштів в сумі майже 260 тис. грн.
Господарський суд Харківської області задовольнив позов прокуратури в інтересах держави до ТОВ про повернення безпідставно сплачених бюджетних коштів.
Однак відповідач, не погодився з вказаним рішенням та подав апеляцію. Суд скаргу не задовольнив.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 11:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура в апеляції відстояла рішення щодо поповнення бюджету Харкова на суму майже 260 тисяч гривень.".