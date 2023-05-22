Жителей громады на Харьковщине предупреждают о возможных взрывах
22 мая в Балаклейской громаде на Харьквощине продолжаются работы по разминированию территории.
«Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, производится разминирование. В громаде работают саперы», — сообщили в Балаклейской городской военной администрации.
Жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 13:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 мая в Балаклейской громаде на Харьквощине продолжаются работы по разминированию территории.".