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Жителей громады на Харьковщине предупреждают о возможных взрывах

Общество 13:14   22.05.2023
Виктория Яковенко
Жителей громады на Харьковщине предупреждают о возможных взрывах

22 мая в Балаклейской громаде на Харьквощине продолжаются работы по разминированию территории.

«Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, производится разминирование. В громаде работают саперы», — сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

Жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 13:14;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 мая в Балаклейской громаде на Харьквощине продолжаются работы по разминированию территории.".