Жителей громады на Харьковщине предупреждают о возможных взрывах

22 мая в Балаклейской громаде на Харьквощине продолжаются работы по разминированию территории.

«Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, производится разминирование. В громаде работают саперы», — сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

Жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.