Мешканців громади на Харківщині попереджають про ймовірні вибухи

22 травня у Балаклійській громаді на Харківщині тривають роботи з розмінування території.

«Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. У громаді працюють сапери», – повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

Мешканців закликають зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.