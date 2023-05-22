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Мешканців громади на Харківщині попереджають про ймовірні вибухи

Суспільство 13:14   22.05.2023
Вікторія Яковенко
Мешканців громади на Харківщині попереджають про ймовірні вибухи

22 травня у Балаклійській громаді на Харківщині тривають роботи з розмінування території.

«Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. У громаді працюють сапери», – повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

Мешканців закликають зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 13:14;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 травня у Балаклійській громаді на Харківщині тривають роботи з розмінування території.".