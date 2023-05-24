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Безопасно ли посещать Харьковский зоопарк: позиция Синегубова

Общество 17:51   24.05.2023
Елена Нагорная
Безопасно ли посещать Харьковский зоопарк: позиция Синегубова

Харьковский зоопарк должен работать, в то же время массовое скопление людей на определенных локациях в центре города может быть «крайне опасным», заявил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

«Мы все вопросы согласовываем, так сказать. Однако, действительно, безопасность должна быть на первом месте. Зоопарк должен работать, потому что он фактически на воздухе. Харьков где-то год назад и сейчас — это совсем другой город. Люди возвращаются. У нас уже 1,2-1,3 миллиона населения в самом Харькове. И у нас сад Шевченко, Центральный парк отдыха, они все переполнены. И люди гуляют, и дети, и детские площадки заполнены. Как по мне, это крайне опасно. Однако, людей удержать от нахождения на улицах в местах отдыха, особенно в выходные дни почти невозможно», — отметил начальник ХОВА.

Напомним, о том, что зоопарк открылся, стало известно 30 апреля. Тогда его пресс-секретарь Жанна Сусло пояснила, что попасть туда можно только в составе экскурсионных групп. 9 мая мэр Игорь Терехов на пресс-конференции отказался отвечать на вопрос о работе зоопарка и безопасности его посещения. 12 мая в ХОВА в ответ на запрос издания «Суспільне Харків» сообщили, что Совет обороны Харьковской области не вносил зоопарк в Харькове в список мест, где в регионе безопасно проводить массовые мероприятия.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 17:51;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский зоопарк должен работать, в то же время массовое скопление людей на определенных локациях в центре города может быть «крайне опасным», заявил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.".