Чи безпечно відвідувати Харківський зоопарк: позиція Синєгубова

Харківський зоопарк має працювати, водночас масове скупчення людей на певних локаціях у центрі міста може бути “вкрай небезпечним”, заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.

“Ми всі питання узгоджуємо, так би мовити. Однак, дійсно, безпека має бути на першому місці. Зоопарк має працювати, тому що він фактично на повітрі. Харків десь рік тому і наразі – це зовсім інше місто. Люди повертаються. У нас уже 1,2-1,3 мільйона населення в самому Харкові. І в нас сад Шевченка, Центральний парк відпочинку, вони всі переповнені. І люди гуляють, і діти, і дитячі майданчики заповнені. Як на мене, це вкрай небезпечно. Однак, людей втримати від знаходження на вулицях у місцях відпочинку, особливо у вихідні дні майже неможливо”, — зазначив начальник ХОВА.

Нагадаємо, про те, що зоопарк відкрився, стало відомо 30 квітня. Тоді його речниця Жанна Сусло пояснила, що потрапити туди можна тільки у складі екскурсійних груп. 9 травня мер Ігор Терехов на пресконференції відмовився відповідати на питання щодо роботи зоопарку та безпеки його відвідування. 12 травня у ХОВА у відповідь на запит видання “Суспільне Харків” повідомили, що Рада оборони Харківської області не вносила зоопарк у Харкові до переліку місць, де у регіоні безпечно проводити масові заходи.