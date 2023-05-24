На Харьковщине подрывают боеприпасы: где будет взрыв
Взрыв днем 24 мая прозвучит в районе поселка Печенеги в Харьковской области.
О плановой работе саперов сообщили в ХОВА.
«Контролируемое уничтожение взрывоопасного предмета проводят саперы вблизи пгт Печенеги», — проинформировала пресс-служба ХОВА в 10:24 24 мая.
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 10:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв днем 24 мая прозвучит в районе поселка Печенеги в Харьковской области".