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На Харківщині підривають боєприпаси: де буде вибух

Суспільство 10:34   24.05.2023
Оксана Горун
На Харківщині підривають боєприпаси: де буде вибух

Вибух вдень 24 травня пролунає в районі селища Печеніги в Харківській області.

Про планову роботу саперів повідомили в ХОВА.

“Контрольоване знищення вибухонебезпечного предмета проводять сапери поблизу смт Печеніги”, – поінформувала пресслужба ХОВА о 10:24 24 травня.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 10:34;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух вдень 24 травня пролунає в районі селища Печеніги в Харківській області".