На Харківщині підривають боєприпаси: де буде вибух
Вибух вдень 24 травня пролунає в районі селища Печеніги в Харківській області.
Про планову роботу саперів повідомили в ХОВА.
“Контрольоване знищення вибухонебезпечного предмета проводять сапери поблизу смт Печеніги”, – поінформувала пресслужба ХОВА о 10:24 24 травня.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 10:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух вдень 24 травня пролунає в районі селища Печеніги в Харківській області".