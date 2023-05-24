У Старому Салтові на Харківщині заборонили в’їзд на Печенізьку греблю
Проїзд дамбою Печенізького водосховища у Старому Салтові закрито. Про це повідомили в місцевій селищній раді.
“До уваги громадян, які відвідують на автомобільному транспорті дамбу Печенізького водосховища, що знаходиться в смт Старий Салтів! З 00:00 годин 24 травня 2023 року в’їзд на дамбу категорично заборонено у зв’язку з високою аварійністю”, – попередили в телеграмі Старосалтівської селищної військової адміністрації.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 08:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Проїзд дамбою Печенізького водосховища у Старому Салтові закрито. Про це повідомили в місцевій селищній раді".