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У Старому Салтові на Харківщині заборонили в’їзд на Печенізьку греблю

Суспільство 08:39   24.05.2023
Оксана Горун
У Старому Салтові на Харківщині заборонили в’їзд на Печенізьку греблю

Проїзд дамбою Печенізького водосховища у Старому Салтові закрито. Про це повідомили в місцевій селищній раді. 

“До уваги громадян, які відвідують на автомобільному транспорті дамбу Печенізького водосховища, що знаходиться в смт Старий Салтів! З 00:00 годин 24 травня 2023 року в’їзд на дамбу категорично заборонено у зв’язку з високою аварійністю”, – попередили в телеграмі Старосалтівської селищної військової адміністрації.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 08:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Проїзд дамбою Печенізького водосховища у Старому Салтові закрито. Про це повідомили в місцевій селищній раді".