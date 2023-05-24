У Старому Салтові на Харківщині заборонили в’їзд на Печенізьку греблю

Проїзд дамбою Печенізького водосховища у Старому Салтові закрито. Про це повідомили в місцевій селищній раді.

“До уваги громадян, які відвідують на автомобільному транспорті дамбу Печенізького водосховища, що знаходиться в смт Старий Салтів! З 00:00 годин 24 травня 2023 року в’їзд на дамбу категорично заборонено у зв’язку з високою аварійністю”, – попередили в телеграмі Старосалтівської селищної військової адміністрації.