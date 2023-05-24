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В Старом Салтове на Харьковщине запретили въезд на Печенежскую дамбу

Общество 08:39   24.05.2023
Оксана Горун
В Старом Салтове на Харьковщине запретили въезд на Печенежскую дамбу Фото: focus.ua

Проезд по дамбе Печенежского водохранилища в Старом Салтове закрыт. Об этом сообщили в местном поссовете. 

«Вниманию граждан, которые посещают на автомобильном транспорте дамбу Печенежского водохранилища, находящуюся в пгт Старый Салтов! С 00:00 часов 24 мая 2023 въезд на дамбу категорически запрещен в связи с высокой аварийностью», — предупредили в telegram Старосалтовской поселковой военной администрации.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 08:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Проезд по дамбе Печенежского водохранилища в Старом Салтове закрыт. Об этом сообщили в местном поссовете".