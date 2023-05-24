В Старом Салтове на Харьковщине запретили въезд на Печенежскую дамбу

Проезд по дамбе Печенежского водохранилища в Старом Салтове закрыт. Об этом сообщили в местном поссовете.

«Вниманию граждан, которые посещают на автомобильном транспорте дамбу Печенежского водохранилища, находящуюся в пгт Старый Салтов! С 00:00 часов 24 мая 2023 въезд на дамбу категорически запрещен в связи с высокой аварийностью», — предупредили в telegram Старосалтовской поселковой военной администрации.