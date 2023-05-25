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На Харьковщине деоккупированная громада переименовала топонимы (документ)

Общество 15:58   25.05.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине деоккупированная громада переименовала топонимы (документ)

В семи населенных пунктах Ольхватской громады на Харьковщине переименовали перечень улиц и переулков.

Об этом в Facebook сообщил глава Ольхватской сельской военной администрации Евгений Шаповал.

«Подписал распоряжение о переименовании улиц на территории Ольхватской громады», — говорится в сообщении.

Согласно распоряжению, новые названия имеют 13 улиц и 2 переулка в селах Ольховатка, Черное, Рубленое, Артельное и Потихоново, поселки Федоровка и Приколотное.

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Фото: Евгений Шаповал

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 15:58;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В семи населенных пунктах Ольхватской громады на Харьковщине переименовали перечень улиц и переулков.".