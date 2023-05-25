На Харьковщине деоккупированная громада переименовала топонимы (документ)
В семи населенных пунктах Ольхватской громады на Харьковщине переименовали перечень улиц и переулков.
Об этом в Facebook сообщил глава Ольхватской сельской военной администрации Евгений Шаповал.
«Подписал распоряжение о переименовании улиц на территории Ольхватской громады», — говорится в сообщении.
Согласно распоряжению, новые названия имеют 13 улиц и 2 переулка в селах Ольховатка, Черное, Рубленое, Артельное и Потихоново, поселки Федоровка и Приколотное.
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 15:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В семи населенных пунктах Ольхватской громады на Харьковщине переименовали перечень улиц и переулков.".