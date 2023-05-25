На Харківщині деокупована громада перейменувала вулиці та провулки (документ)

В сімох населених пунктах Вільхуватської громади на Харківщині перейменували низьку вулиць та провулків.

Про це у Facebook повідомив очільник Вільхуватської сільської військової адміністрації Євген Шаповал.

«Підписав розпорядження про перейменування вулиць на території Вільхуватської громади», – йдеться у повідомленні.

Згідно з розпорядженням, нові назви мають 13 вулиць і 2 провулки у селах Вільхуватка, Чорне, Рублене, Артільне й Потихонове, селищі Федорівка та Приколотне.

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