Live
  • Четвер 25.05.2023
    • Харків
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.41
    • 🟢

На Харківщині деокупована громада перейменувала вулиці та провулки (документ)

Суспільство 15:58   25.05.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині деокупована громада перейменувала вулиці та провулки (документ)

В сімох населених пунктах Вільхуватської громади на Харківщині перейменували низьку вулиць та провулків.  

Про це у Facebook повідомив очільник Вільхуватської сільської військової адміністрації Євген Шаповал.

«Підписав розпорядження про перейменування вулиць на території Вільхуватської громади», – йдеться у повідомленні.

Згідно з розпорядженням, нові назви мають 13 вулиць і 2 провулки у селах Вільхуватка, Чорне, Рублене, Артільне й Потихонове, селищі Федорівка та Приколотне.

01
Фото: Євген Шаповал

Читайте також: У звільненій громаді на Харківщині перейменують селище та 18 вулиць

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

15:26
Патрулював та допитував : в Ізюмі викрили зрадника, який втік до РФ
14:26
З початку деокупації Харківщини через підриви на мінах загинули 32 людини
13:57
На Харківщині аграрія змусили віддати особливо цінні землі за 930 тис грн
12:34
Будувала кар’єру при окупантах: на Харківщині викрили чергову колаборантку
11:29
Мешканців Балаклійської громади знову попереджають про вибухи: працюють сапери

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині деокупована громада перейменувала вулиці та провулки (документ)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 15:58;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В сімох населених пунктах Вільхуватської громади на Харківщині перейменували низьку вулиць та провулків.  ".