На Харківщині деокупована громада перейменувала вулиці та провулки (документ)
В сімох населених пунктах Вільхуватської громади на Харківщині перейменували низьку вулиць та провулків.
Про це у Facebook повідомив очільник Вільхуватської сільської військової адміністрації Євген Шаповал.
«Підписав розпорядження про перейменування вулиць на території Вільхуватської громади», – йдеться у повідомленні.
Згідно з розпорядженням, нові назви мають 13 вулиць і 2 провулки у селах Вільхуватка, Чорне, Рублене, Артільне й Потихонове, селищі Федорівка та Приколотне.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 15:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В сімох населених пунктах Вільхуватської громади на Харківщині перейменували низьку вулиць та провулків. ".