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У звільненій громаді на Харківщині перейменують селище та 18 вулиць

Суспільство 16:13   16.05.2023
Вікторія Яковенко
У звільненій громаді на Харківщині перейменують селище та 18 вулиць

У Борівській громаді пропонують перейменувати селище Першотравневе, а також низьку вулиць.

Про це повідомили у Борівській селищній раді.

Пропонується перейменувати селище Першотравневе, а також наступні вулиці у таких населених пунктах:

▪️смт Борова – вул. Пушкіна, вул. Гагаріна, вул. Московська, вул. Першотравнева, вул. Комарова, вул. Є. Шутька, вул. Колесніка;

▪️с. Ізюмське – вул. Гагаріна;

▪️с. Загризове – вул. Першотравнева;

▪️с. Зелений Гай – вул. Першотравнева;

▪️с. Копанки – вул. Трудової Слави;

▪️сел. Першотравневе – вул. Є.Шутька, вул. Сентюрина;

▪️с. Підлиман – вул. Кузнєцова, вул. Євдокимова;

▪️с. Піски-Радьківські – пров. Першотравневий; вул. Гагаріна;

▪️с. Шийківка – вул. Горького.

Мешканцям громади пропонують долучитися до процесу перейменувань за допомогою гугл-форми та запропонувати свої варіанти назв.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 16:13;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Борівській громаді пропонують перейменувати селище Першотравневе, а також низьку вулиць.".