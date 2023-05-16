У звільненій громаді на Харківщині перейменують селище та 18 вулиць
У Борівській громаді пропонують перейменувати селище Першотравневе, а також низьку вулиць.
Про це повідомили у Борівській селищній раді.
Пропонується перейменувати селище Першотравневе, а також наступні вулиці у таких населених пунктах:
▪️смт Борова – вул. Пушкіна, вул. Гагаріна, вул. Московська, вул. Першотравнева, вул. Комарова, вул. Є. Шутька, вул. Колесніка;
▪️с. Ізюмське – вул. Гагаріна;
▪️с. Загризове – вул. Першотравнева;
▪️с. Зелений Гай – вул. Першотравнева;
▪️с. Копанки – вул. Трудової Слави;
▪️сел. Першотравневе – вул. Є.Шутька, вул. Сентюрина;
▪️с. Підлиман – вул. Кузнєцова, вул. Євдокимова;
▪️с. Піски-Радьківські – пров. Першотравневий; вул. Гагаріна;
▪️с. Шийківка – вул. Горького.
Мешканцям громади пропонують долучитися до процесу перейменувань за допомогою гугл-форми та запропонувати свої варіанти назв.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 16:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Борівській громаді пропонують перейменувати селище Першотравневе, а також низьку вулиць.".