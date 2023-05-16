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В освобожденной громаде на Харьковщине переименуют поселок и 18 улиц

Общество 16:13   16.05.2023
Виктория Яковенко
В освобожденной громаде на Харьковщине переименуют поселок и 18 улиц

В Боровской громаде предлагают переименовать поселок Першотравневое, а также 18 улиц.

Об этом сообщили в Боровском поселковом совете.

Жителям предлагают переименовать поселок Першотравневое, а также улицы в следующих населенных пунктах:

▪️смт Боровая – ул. Пушкина, ул. Гагарина, ул. Московская, ул. Первомайская, ул. Комарова, ул. Е. Шутько, ул. Колесника;
▪️с. Изюмское – ул. Гагарина;
▪️с. Загрызово – ул. Первомайская;
▪️с. Зеленый Гай – ул. Первомайская;
▪️с. Копанки – ул. Трудовой Славы;
▪️пос. Першотравневое – ул. Е.Шутько, ул. Сентюрина;
▪️с. Подлиман – ул. Кузнецова, ул. Евдокимова;
▪️с. Пески-Радьковские – пер. Первомайский; ул. Гагарина;
▪️с. Шейковка – ул. Горького.

Жителям громады предлагают присоединиться к процессу переименования с помощью гугл-формы и предложить свои варианты названий.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 16:13;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Боровской громаде предлагают переименовать поселок Першотравневое, а также 18 улиц.".