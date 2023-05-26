На проспекте Героев Харькова — ДТП: водитель сбил женщину на переходе (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харькове водитель «Renault Logan» сбил 52-летнюю женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.
ДТП произошло 26 мая в Индустриальном районе на проспекте Героев Харькова, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
52-летнюю женщину госпитализировали.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 11:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове водитель «Renault Logan» сбил 52-летнюю женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.".