На проспекте Героев Харькова — ДТП: водитель сбил женщину на переходе (фото)

В Харькове водитель «Renault Logan» сбил 52-летнюю женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.

ДТП произошло 26 мая в Индустриальном районе на проспекте Героев Харькова, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

52-летнюю женщину госпитализировали.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.