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На проспекті Героїв Харкова – ДТП: водій збив жінку на переході (фото)

Події 11:49   26.05.2023
Вікторія Яковенко
На проспекті Героїв Харкова – ДТП: водій збив жінку на переході (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові водій «Renault Logan» наїхав на 52-річну жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході.

ДТП сталася 26 травня в Індустріальному районі на проспекті Героїв Харкова, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

52-річну жінку шпиталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 11:49;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові водій «Renault Logan» наїхав на 52-річну жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході.".