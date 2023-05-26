На проспекті Героїв Харкова – ДТП: водій збив жінку на переході (фото)

У Харкові водій «Renault Logan» наїхав на 52-річну жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході.

ДТП сталася 26 травня в Індустріальному районі на проспекті Героїв Харкова, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

52-річну жінку шпиталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.