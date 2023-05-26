На проспекті Героїв Харкова – ДТП: водій збив жінку на переході (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
У Харкові водій «Renault Logan» наїхав на 52-річну жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході.
ДТП сталася 26 травня в Індустріальному районі на проспекті Героїв Харкова, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
52-річну жінку шпиталізували.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 11:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові водій «Renault Logan» наїхав на 52-річну жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході.".